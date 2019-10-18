Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансОбъем розничных продаж в Китае увеличился в январе-сентябре на 8,2%

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Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае увеличился в январе-сентябре на 8,2% в годовом выражении до 29,66 трлн юаней ($4,18 трлн), сообщает Государственное статистическое бюро Китая.
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