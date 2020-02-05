Росстат зафиксировал снижение сектора операций с недвижимостью на 0,6% в 2019 году, что стало самым низким показателем впервые с 2009 года. В прошлом году сделки с недвижимостью создали более 9,3 трлн рублей добавленной стоимости, что составляет 9,4% от всего ВВП.

Объем сделок с недвижимостью в России упал впервые за десять лет

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