Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%
Смотрите также
Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
ВМС США направили транспортно-десантный корабль Yuma в Черное море
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Татарстане
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
Младшая дочь Алсу стала соведущей Хрюши и Степашки в детской передаче
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины
Путин обсудит с Миллером итоги работы «Газпрома» за полгода
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
В Турции за избиение медсестры задержали трех россиянок
РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию
В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной
ЕК предложит европейский аналог «акта Магнитского»
Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером
Володин отправил Терешкову и Чилингарова по кабинетам
Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
В ВОЗ сравнили темпы распространения коронавируса в России и Европе
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Лукашенко назвал мифом самоорганизацию общества на акциях в Белоруссии
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
Петросян выложил фото полугодовалого сына в день своего 75-летия
ЕС вновь не включил РФ в список безопасных стран
Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть
На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии