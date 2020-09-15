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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
ФедералПресс

В России может вырасти объем «серых» зарплат

ФедералПресс18:33
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
75

Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного ухода

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готова предоставить действующему президенту Александру Лукашенко «гарантии безопасности» и «даже больше», если он отойдет от власти мирно.
Коммерсантъ03:23
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Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ruвчера в 08:44
30

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06
1

В РФ предложили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники

Член Общественной палаты и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил обращение главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, в котором предлагает ограничить продажу алкоголя в новогодние дни, передает RT.
Газета.Ru00:37
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Индия в знак протеста покинула встречу ШОС из-за действий Пакистана

Нью-Дели, 16 сентября 2020, 10:26 — REGNUM Советник правительства Индии по нацбезопасности Аджит Довал покинул 15 сентября встречу посланников государств-членов ШОС после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
REGNUM03:26