Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%
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Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть
На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
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