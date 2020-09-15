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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
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Комсомольская правда

Объем «серых» зарплат может вырасти на 30 процентов

Комсомольская правда04:26
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

РБК ознакомился со списком (его подлинность подтвердили представители РФРИТ и ФСИ), в числе приоритетных направлений в нем указаны проекты по разработке и внедрению российского программного для следующих целей: выявления недостоверной информации в постах, картинках или видео, касающихся публичных политических или социальных событий.
РБК04:01

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Ведомости05:15
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Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПоток14 сентября в 09:01
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