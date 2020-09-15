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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10
ФедералПресс

В России может вырасти объем «серых» зарплат

ФедералПресс18:33
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06

Грузовой корабль привез на МКС пыль вместе с новогодними подарками

Roscosmos / via Globallookpress.com Космонавт Олег Скрипочка, находившийся на МКС с сентября 2019 по апрель 2020, пожаловался на сильную запыленность внутри корабля, привезшего на международную космическую станцию новогодние подарки в декабре 2019 года, сообщает агентство РИА Новости.
РЕН ТВ18:45

В США выплатят $12 млн семье застреленной в Луисвилле чернокожей — CNN

Луисвилл, США, 16 сентября 2020, 01:36 — REGNUM Сумма в $12 млн будет выплачена в качестве компенсации семье чернокожей Брионны Тейлор, застреленной полицейскими в своей квартире в городе Луисвилл в американском штате Кентутки, передает телеканал CNN.
REGNUM18:36
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В МЧС объяснили порядок действий, если ребенок заперся в квартире

Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин рассказал, что делать в случае, если маленький ребенок заперся в квартире и возможности попасть внутрь нет.
Вечерняя Москва20:57

В Иркутске начато рассмотрение резонансного дела насильника-убийцы

В Иркутском областном суде, по информации областного Следственного комитета РФ, во вторник, 15 сентября, начато рассмотрение уголовного дела об убийстве девушки водителем, подвозившим ее.
Вести.Ruвчера в 05:51
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегоднявчера в 09:17
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