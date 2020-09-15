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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
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Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
ФедералПресс

В России может вырасти объем «серых» зарплат

ФедералПресс18:33
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10

СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
Retailer.ruвчера в 06:41
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РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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«Айлендерс» в овертайме обыграл «Тампу» и сократил отставание в серии

«Айлендерс» в матче финальной серии Восточной конференции в овертайме обыграл «Тампу» со счетом 2:1. На шайбу Виктора Хедмана команда из Нью-Йорка ответила точными бросками Райана Пулока и Джордана Эберле, забросившего победную шайбу.
Спорт-Экспресс23:57