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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
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Комсомольская правда

Объем «серых» зарплат может вырасти на 30 процентов

Комсомольская правда04:26
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10

Компартия КНР решила усилить контроль над китайским бизнесом

ЦК партии в новых документах призвал Единый фронт (Патриотический единый фронт китайского народа — политическое объединение КНР, возглавляемое Компартией) повысить руководящую роль правительства в частном секторе.
РБК03:31
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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