Объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30% до конца 2020 года
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РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".В источнике
С чего всё началось
На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть
На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
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