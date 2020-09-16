РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".

С чего всё началось На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года. Известия 17:01