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РИАМО
РИАМО

Объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30% до конца 2020 года

РИАМО – 16 сен. По данным Института развития правового общества, объем "серых" зарплат в России до конца 2020 года может вырасти на 30%, с этим согласны эксперты из "Опоры России", "Деловой России", Российского союза налогоплательщиков и Общественной палаты РФ, пишет в среду газета "Известия".В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Объем «серых» зарплат может вырасти на 30 процентов

Комсомольская правда04:26
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
109

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Президент России Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать идею главы "Газпрома" Алексея Миллера о назначении компании единым оператором при газификации и газоснабжения в регионах.
Вести.Ru07:28
14

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета08:49
10

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
13

Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Die Zeit.
РИА Новости06:09
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«Из морпехов получаются отличные нацгвардейцы»: о судьбе бойцов и танков расформированных подразделений КМП США

Сегодня бригадный генерал Фарин Шварц, командующий Нацгвардией штата Айдахо, заявил о том, что «из морпехов получаются отличные нацгвардейцы».
Военное обозрение09:11

Названы ограничения для участников испытаний вакцины «Спутник V»

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.
Российская газета02:05
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