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Известия
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года. Об этом «Известиям» рассказали в Институте развития правового общества. С расчетами согласны в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.В источнике
С чего всё началось
Известия

На серой стороне: объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на треть

На фоне роста безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики вырастет объем «серых» зарплат — на 30% до конца 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ: Объём серых зарплат в России может вырасти по итогам года

RT на русском09:36
Lenta.ru

Предсказан рост «серых» зарплат в России

Lenta.ru20:56
ФАН

Объемы «серых» зарплат в России могут вырасти на треть

ФАН20:10
Телеканал 360°

В России могут вырасти объемы зарплат в конвертах

Телеканал 360°19:57
РЕН ТВ

Объемы теневых зарплат в РФ могут вырасти на 30% до конца года

РЕН ТВ18:50
URA.Ru

В России резко вырастет объем серых зарплат

URA.Ru17:32
Известия

Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%

Известия17:06

Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов

Ученые из Амстердамского университета в течение 35 лет наблюдали, как иммунная система взрослых здоровых людей реагирует на четыре типа сезонных коронавирусов, вызывающих респираторные инфекции: HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1.
Ученых беспокоит продолжительность иммунитета против коронавирусов
РИА Новости08:53

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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