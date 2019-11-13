Экономика

ФАНФАНВ России резко увеличился объем штрафов за некачественный бензин

Объем штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на АЗС России, резко увеличился. Об этом сообщили в Росстандарте. По данным ведомства, за девять месяцев 2019 года за реализацию некачественного бензина было начислено 47 миллионов рублей штрафов.
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Штрафной удар: объем взысканий за некачественное горючее резко вырос

В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.
Известиявчера в 16:01

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В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

Известиявчера в 18:47

СМИ: В России резко вырос объём штрафов за некачественный бензин

RT на русскомвчера в 19:23

«Известия»: в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

ТАССвчера в 20:32

АЗС выписали многомиллионные штрафы за некачественный бензин

URA.Ruвчера в 19:15

В России рекордно вырос объем штрафов за некачественный бензин

РЕН ТВвчера в 18:51

В России резко вырос объем взысканий за некачественное топливо

Телеканал 360°вчера в 21:04

Увеличилось число штрафов за некачественный бензин на автозаправках

News.ruвчера в 20:02
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:22, Ашберн
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На Россию надвигаются аномальные холода

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RuNews24.ru вчера в 03:31
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Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
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Бывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

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Наука

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Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
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В России резко подешевела свинина

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Lenta.ru вчера в 02:31
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Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
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Общество

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В новом Кодексе об административных правонарушениях могут появиться изменения, предусматривающие увеличение штрафов за административные нарушения, посягающие на права и свободы граждан и на правопорядок в общественных местах.
Газета.Ru 00:56
Экономика

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Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
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Разведение войск открыло путь к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского Во вторник было выполнено последнее условие, препятствующее проведению саммита в «нормандском формате», на котором должны впервые встретиться президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Коммерсантъ вчера в 14:18
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Замену СВД запустят в серию через два года

Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
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Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

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Фигурное катание

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В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди

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В соцсетях появилось видео рыбы с человеческим лицом

Видеозапись рыбы с человеческим лицом активно обсуждают пользователи социальных сетей. Кадры не оставили равнодушными многих юзеров.
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Минюст США готовится обнародовать доклад о слежке ФБР за Трампом

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц готовится обнародовать доклад, посвященный обстоятельствам начала слежки ФБР за кандидатом в президенты Дональдом Трампом в 2016 году.
ФАН 01:19
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