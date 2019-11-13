Экономика
Газета.RuОбъем штрафов за некачественный бензин вырос в России
В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
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В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
По словам Эйксона, дивидендная доходность российских компаний (отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости бумаг) продолжает оставаться самой высокой в мире: в совокупности она приблизилась к историческому максимуму и достигла 6,7%, что более чем на 2,2 п.п. превышает доходность второго лидера по этому показателю — рынка акций Турции.
Forbes 01:17
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
RT на русском вчера в 16:44
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
Lenta.ru 00:24
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию по пресечению наркогруппировки, которой был организован один из крупнейших интернет-магазинов по продаже наркотиков.
REGNUM 02:13
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Известия вчера в 18:19
Здоровье
Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен
В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru вчера в 10:40
Общество
Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране
Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, отправится из США в Мадрид на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
ТАСС 01:13
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Футбол
Хаби Алонсо может возглавить «Баварию»
Руководство «Баварии» рассматривает бывшего полузащитника команды Хаби Алонсо в качестве претендента на пост нового главного тренера.
Sportbox.RU 11 ноября в 14:47
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° 11 ноября в 21:17
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
32CARS.ru вчера в 16:54
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности пассажира, который провез в салоне самолета кота, чей вес на 2 кг превышал допустимый.
Коммерсантъ вчера в 07:16
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости вчера в 10:20
Общество
Илон Маск построит первый европейский завод Tesla в Берлине
Глава компании Илон Маск пообещал построить первый европейский завод по производству электромобилей Tesla в Берлине.
Автоновости дня 02:58
Общество
ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия
Бывшего уральского судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского городского суда Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:39
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги
"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потерять деньги в случае атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 02:39
Фигурное катание
Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
МИР 24 вчера в 20:51
Общество
В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
В Самарской области ищут пострадавших от действий ОПГ Неверова
Правоохранители установили причастность к созданию преступного сообщества и участию в нем нескольких человек.
Самарская газета 00:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно делать прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин сообщил 11 ноября, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал членов правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым последовать его примеру.
ТАСС вчера в 23:05
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21