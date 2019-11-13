В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.

с чего всё началось

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.

Объем штрафов за некачественный бензин вырос в России

Политика На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.

Интернет YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.

Здоровье В Амурской области выявили бешенство у коров Первый случай обнаружения бешенства за многие годы произошел в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Футбол Форма не подошла. Сборная России сыграет с Бельгией в старом Российский футбольный союз подтвердил, что сборная нашей страны будет заканчивать отборочные матчи чемпионата Европы в старой форме, несмотря на то, что официальная презентация футболок для Евро-2020 состоялась всего неделю назад.

Политика На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

Общество Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Армия и оружие Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, "со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО", направленный против Пекина.

Политика Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.

Экономика В России резко подешевела свинина Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.