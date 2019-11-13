Экономика
Газета.RuОбъем штрафов за некачественный бензин вырос в России
В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Фигурное катание
Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Происшествия
На юго-западе Москвы из пожара спасли 14 человек
Пожарные спасли 14 человек, в том числе двух детей, при тушении пожара на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
Общество
Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Гаджеты
Intel скоро представит мини-ПК NUC 10 на процессорах Comet Lake-U
Компания Intel, похоже, в скором времени представит новое поколение компактных настольных систем NUC, в которое войдут мини-ПК на процессорах 10-го поколения Comet Lake-U.
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
Политика
Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса
Фермеры — производители коки в Боливии не признают власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эво Моралеса.
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Авто
Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Общество
Telegram требует отклонить иск против запуска Gram
Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Происшествия
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу нашли живой.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Авто
АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Экономика
Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Общество
В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Теннис
Тим сенсационно обыграл Джоковича
В первом матче группового турнира Тим уже победил Роджера Федерера, а Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Общество