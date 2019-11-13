Экономика

Газета.RuГазета.RuОбъем штрафов за некачественный бензин вырос в России

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Штрафной удар: объем взысканий за некачественное горючее резко вырос

В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС

Известиявчера в 18:47

СМИ: В России резко вырос объём штрафов за некачественный бензин

RT на русскомвчера в 19:23

«Известия»: в России вырос объем штрафов за некачественное топливо

ТАССвчера в 20:32

АЗС выписали многомиллионные штрафы за некачественный бензин

URA.Ruвчера в 19:15

В России рекордно вырос объем штрафов за некачественный бензин

РЕН ТВвчера в 18:51

В России резко вырос объем взысканий за некачественное топливо

Телеканал 360°вчера в 21:04

Увеличилось число штрафов за некачественный бензин на автозаправках

News.ruвчера в 20:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Фигурное катание

Алина Загитова стала спортсменкой года по версии Glamour

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала обладательницей премии журнала Glamour «Женщина года» в категории «Спортсменка года».
МИР 24 вчера в 20:51
Общество

В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами

Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Футбол

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru вчера в 09:28
Происшествия

На юго-западе Москвы из пожара спасли 14 человек

Пожарные спасли 14 человек, в том числе двух детей, при тушении пожара на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей.
ТАСС 01:32
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет вчера в 03:39
Здоровье

В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог

На самом деле потребности России в детских трансплантациях почки измеряются тысячами, сообщил Валов.
Царьград вчера в 13:05
Экономика

Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году

Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Forbes 01:17
Космос

Астрономы: Наличие жизни на экзопланетах зависит от структуры их ядер

OAnews 01:34
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Гаджеты

Intel скоро представит мини-ПК NUC 10 на процессорах Comet Lake-U

Компания Intel, похоже, в скором времени представит новое поколение компактных настольных систем NUC, в которое войдут мини-ПК на процессорах 10-го поколения Comet Lake-U.
3DNews 11 ноября в 08:36
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Политика

Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Фермеры — производители коки в Боливии не признают власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эво Моралеса.
РБК 01:55
Политика

Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова

Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Авто

Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Общество

Telegram требует отклонить иск против запуска Gram

Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.
Коммерсантъ вчера в 19:31
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Происшествия

Найдена пропавшая в Ставрополе школьница

Пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу нашли живой.
Газета.Ru 01:59
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Авто

АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 11 ноября в 13:25
Экономика

Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.
Известия 01:17
Общество

В Венеции объявят режим стихийного бедствия из-за наводнений

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро решил объявить о бедственном положении итальянского города из-за наводнений и прогнозируемого ухудшения погоды.
Газета.Ru 01:32
Теннис

Тим сенсационно обыграл Джоковича

В первом матче группового турнира Тим уже победил Роджера Федерера, а Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.
ГЛАС.RU 01:06
Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

Российская газета 00:37
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM вчера в 12:43
Происшествия

Экс-полковник Захарченко получил статус склонного к побегу зэка

Вести.Ru 01:26
Общество

Путин сократил рабочий день для жительниц сел

Российская газета вчера в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное