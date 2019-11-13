В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.

с чего всё началось

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.

Объем штрафов за некачественный бензин вырос в России

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Политика Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество Максимальный размер «декретных» вырастет до 322 тыс. рублей Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей, в текущем году он превысил 301 тыс. рублей.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса Фермеры — производители коки в Боливии не признают власть Жанин Аньес и ждут возвращения в страну экс-президента Эво Моралеса.

Авто Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.

Общество Telegram требует отклонить иск против запуска Gram Компания Telegram Павла Дурова добивается отклонения иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), обнаружившей нарушения в ходе ICO, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поданные в суд документы.

Политика Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.

Авто АвтоВАЗ назвал ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором «АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.

Экономика Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Алтайском крае заявил, что не исключает увеличения финансирования государственной программы развития сельских территорий со следующего года.