Экономика
Газета.RuОбъем штрафов за некачественный бензин вырос в России
В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
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В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.Известиявчера в 16:01
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал предложение президента страны Владимира Зеленского о земельной реформе.
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С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
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Спорт-Экспресс вчера в 20:05
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Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
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Ранее издание «Черновик» писало, что жительницы Хасавюрта пожаловались на тарифы на газ, плохое отопление в домах и ужасное состояние коммуникаций, из-за чего в Хасавюрте с октября 2019 года нет отопления.
RuNews24.ru вчера в 12:40
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Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
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Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 15:15
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
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Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
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Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
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Ugpressa.ru вчера в 14:00
Армия и оружие
Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2
Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
Интернет
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Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK вчера в 09:48
Политика
Назарбаев сообщил о согласии Зеленского на встречу с Путиным
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что предложил организовать двухстороннюю встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.
РБК вчера в 00:49
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
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Медведев захотел развивать российские села
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Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
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Известия вчера в 14:11
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«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
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Происшествия
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Как минимум семь человек погибли в результате взрыва автомобиля возле здания МВД Афганистана в Кабуле.
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Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Демократы США считают, Трамп фактически торговался с Зеленским, пытаясь получить выгоду. Ранее Помпео заявил, что Украина - это проект США.
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Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
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Газета.Ru 11 ноября в 22:45