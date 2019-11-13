В России резко вырос объем выписанных оборотных штрафов за некачественное топливо на АЗС. Только за девять месяцев этого года нарушителям начислили 47 млн рублей, сообщили «Известиям» в Росстандарте. Цифра сопоставима с объемом взысканий за весь 2018-й –– 50 млн рублей.

с чего всё началось

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.

Объем штрафов за некачественный бензин вырос в России

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