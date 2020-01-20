Экономика
РБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
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Общество
Функция электронных чаевых появится в Системе быстрых платежей
В Системе быстрых платежей (СБП) планируется функция оплаты электронных чаевых по QR-коду, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и СБП).
Происшествия
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле Перми
Четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Автоспорт
В случае ухода «Мерседеса» из Ф-1 контроль над командой могут получить Вольф и Стролл
Команда Формулы-1 «Мерседес» может быть продана Лоуренсу Строллу и Тото Вольфу и продолжить выступление в Формуле-1 под названием «Астон Мартин», 20% акций которого Стролл-старший недавно выкупил, утверждает F1-Insider.
Политика
Согласован текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Технологии
WhatsApp вошел в топ программ, загруженных 5 млрд раз
Вторым после Facebook мобильным приложением, достигшим 5 млрд загрузок, стало приложение для общения WhatsApp, сообщает 18 января портал Android Police.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова активно готовится к родам в Майами
Отечественная модель Оксана Самойлова активно готовится к родам, которые пройдут в Майами на территории США.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Здоровье
Доктор Мясников дал пять советов для профилактики и лечения рака
Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
Авто
Компания Renault в 2019 году увеличила продажи в России на 6%
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.
Армия и оружие
Эксперты оценили планы Индии по созданию собственных истребителей
Эксперты издания India Today дали оценку планам Индии по созданию собственных истребителей.
Общество
Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить
Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал «Известиям», что до конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги.
Кино
По игре Mortal Kombat создадут анимационный фильм
По игре Mortal Kombat снимут анимационный фильм. Над лентой работает студия Warner Bros. Картина выйдет под названием «Месть Скорпиона».
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева без макияжа разочаровала фанатов
На одной из фан-страниц Яковлевой в Инстаграм появилась новая фотография знаменитости, на которой та запечатлена без капли макияжа на лице.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Здоровье