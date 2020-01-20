Экономика

РБКРБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

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Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
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Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

РБК22:00

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года

Коммерсантъ22:21
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