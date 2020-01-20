Экономика
РБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.
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с чего всё началось
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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Следователи опечатали УЗИ-аппарат в детской поликлинике №3 на Московской, 40 в Саратове.
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Приобрести кулер Scythe Mugen 5 Black RGB Edition можно по ориентировочной цене 50 долларов США.
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Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
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Экономика
Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
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Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
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Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав Кабинета министров.
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SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
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В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
Для сравнения — на 1 января 2019 года общая численность пенсионеров на Украине, по официальным данным, составляла 11,470 млн человек.
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Напомним, что в феврале 2019 года экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписали соглашение, в рамках которого планировалось создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы между регионами.
Авто
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Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0
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Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник, 20 января, встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот.