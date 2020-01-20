Экономика
РБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
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Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Энергетика
«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС
Как подсчитало издание, импорт из Норвегии снизился на 6,3%, до 119,2 млрд куб. м, а из Алжира — на 25% (32,5 млрд куб. м). В обоих случаях компании снижали поставки по трубам, а экспорт в виде СПГ увеличивался, пишет газета.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Экономика
Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Экономика
Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Космос
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon
Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
Политика
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Политика
Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины
Интернет
В браузер Google Chrome добавили новую функцию по управлению медиа
Компания Google добавила в интернет-браузер Chorme функцию по управлению воспроизводимыми видео и аудио во всех открытых вкладках.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Экономика
Газпромбанк сообщил о быстром росте розницы в 2019 году
«Развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, и его результаты за 2019 год говорят о том, что мы находимся на правильном пути, обеспечивая превосходные показатели, несмотря на тенденцию к охлаждению рынка розничных банковских услуг и высокую конкуренцию», — прокомментировал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титулов
8 января 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от королевских обязанностей.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Экономика
Казахстан запретил экспорт живого скота
Казахстан запретил вывозить из страны живое поголовье крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС).
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Происшествия
Россиянин окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею
Россиянин окунулся в прорубь на Крещение и сломал шею. Об этом сообщает портал «Новый Калининград».
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Политика
Глава норвежской налоговой рассказал о поездке в гости к Мишустину
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте (Hans Christian Holte) оказался близким знакомым премьер-министра России Михаила Мишустина и рассказал о его увлечениях изданию NRK.