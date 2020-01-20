Экономика
РБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.
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с чего всё началось
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
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Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Политика
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Политика
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Как Медведев оценил работу своего правительства
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Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
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Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».