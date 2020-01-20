Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.

с чего всё началось

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

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