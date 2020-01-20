Экономика

РБКРБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.
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с чего всё началось

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года

Коммерсантъвчера в 22:21

Объём слияний и поглощений в РФ упал до минимума за 17 лет

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В России отмечен минимальный за 17 лет объем слияний и поглощений

Красная весна01:34

Объем слияний и поглощений в РФ упал до минимума с 2002 года

ПРАЙМ00:43

До минимума за 17 лет упал объем слияний и поглощений в РФ

Независимая газета03:32

В России сократилось количество слияний и поглощений

ГЛАС.RU02:29
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Политика

РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:04
Футбол

Месси забивает в Ла Лиге 16 лет подряд

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Андрес Месси забивает в чемпионате Испании 16 лет подряд.
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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Занятия отменили в школе Липецка из-за прорыва труб отопления

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Происшествия

Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок

Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
РИА Новости 01:57
Армия и оружие

Сербия купила тульские комплексы ПВО «Панцирь-С1»

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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Транспорт

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки, который сможет преодолевать расстояние за шесть часов, и готово обсудить инициативу с российским кабмином.
Известия 01:16
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«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Согласно проекту, внесенные в антиотмывочный закон (115-ФЗ) поправки позволят бороться с отмыванием денег, которое маскируют под "установление дополнительных/повышенных размеров комиссий".
Газета.Ru 02:16
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
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Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
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Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Кино

Век в «Дороге»: сто лет назад родился великий гуманист мирового кино

Известия вчера в 16:01
Политика

Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля

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Эхо Москвы 03:00
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 18 января в 11:02
Происшествия

Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
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Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
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Политика

Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России

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Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера через портал госуслуг

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, позволяющих физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
РИА Новости 02:14
Политика

Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
Взгляд.ру 03:17
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Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
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Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

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Тина Канделаки оправдалась за брак с младшим на 11 лет мужчиной

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки дала честное интервью, в котором впервые раскрыла свои мотивы отношений с Василием Бровко, со своим нынешним мужем.
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Технологии

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
ToDay News Ufa 00:45
Политика

Как Медведев оценил работу своего правительства

Экс-премьер России Дмитрий Медведев заявил, что в целом доволен работой правительства, учитывая условия кризиса и санкции.
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Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Политика

Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
RT на русском 01:25
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