Экономика

РБКРБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:00

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года

Коммерсантъвчера в 22:21

Комиссионные инвестбанков в прошлом году выросли вдвое

Ведомости09:10

Объём слияний и поглощений в РФ упал до минимума за 17 лет

News.ru00:41

В России рекордно упал объем слияний и поглощений

Росбалт03:28

В России отмечен минимальный за 17 лет объем слияний и поглощений

Красная весна01:34

Объем слияний и поглощений в РФ упал до минимума с 2002 года

ПРАЙМ00:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Ведомости 09:21
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Политика

Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Комсомольская правда 08:24
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
Происшествия

В Красноярском крае завели дело из-за беременности 13-летней школьницы

Российская газета 08:28
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Общество

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 06:36
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Профиль 04:11
Футбол

Баннер фанатов довел игрока ФК «Ростов» до слез

Игрок рассказал, что его коллеги и фанаты поддержали его.
Rostov gazeta 06:51
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 17 января в 02:18
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Российская газета 05:39
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России

Банк России в 2019 году зафиксировал рекордный приток иностранного капитала в российский государственный долг.
RT на русском вчера в 09:26
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Энергетика

В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»

В литовской Клайпеде отгружен очередной груз сжиженного природного газа российской компании «Новатэк», который прибыл из порта Высоцк, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.
REGNUM 06:54
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия

Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею

Российская газета 06:57
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Общество

Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Pravda.Ru 08:35
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
Происшествия

В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Российская газета 08:37
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Общество

Путин: ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 18 января в 08:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное