Экономика

РБКРБКОбъем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году. Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:00

Российские владельцы распродают зарубежные активы

Коммерсантъ17:25

Объём слияний и поглощений в РФ упал до минимума за 17 лет

News.ru00:41

В России рекордно упал объем слияний и поглощений

Росбалт03:28

В России отмечен минимальный за 17 лет объем слияний и поглощений

Красная весна01:34

Объем слияний и поглощений в РФ упал до минимума с 2002 года

ПРАЙМ00:43

В России сократилось количество слияний и поглощений

ГЛАС.RU02:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru 16:44
Энергетика

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Газета.Ru 16:01
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общая газета.RU вчера в 23:46
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru 18 января в 23:32
Общество

В России предложили создать аналог GitHub за 2 млрд рублей

Создание "российского GitHub" входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) и оценивается в 2,1 млрд руб. Как сообщили в Минэкономразвития, этот проект — одно из ключевых мероприятий "для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ".
Газета.Ru 11:46
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Интерфакс 16:30
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Армия и оружие

Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

Если предположить, что США обзаведётся страной-смертником в Европе, которую можно будет бросить в атаку на Россию, чтобы в очередной раз раскрутить карту "русской угрозы", то переброска американских войск в Европу в условиях, когда они там не могут долго продержаться, неожиданно обретает смысл.
Взгляд.ру 08:10
Происшествия

Во время занятий в одной из школ Читы с потолка упала штукатурка

Фрагмент штукатурки площадью около 2,5 м упал с потолка в кабинете географии читинской школы №29 во время урока.
ТАСС 04:29
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести 03:19
Политика

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
РИА Новости 15:45
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 18 января в 08:17
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Транспорт

Проезд по мосту через Лену будет бесплатным для легковых автомобилей

Проезд по мосту через реку Лена в Якутии будет бесплатным для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба группы "ВИС".
ТАСС 07:18
Гаджеты

Pocophone F2 Lite впервые появился на живых фото

Новый флагман от Xiaomi впервые появился на живых фотографиях.
Дни24 вчера в 11:21
Здоровье

В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Известия 10:51
Футбол

Названа сильнейшая лига 2019 года. РПЛ ниже чемпионатов Эквадора и Кипра

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг национальных чемпионатов.
Матч ТВ 17:08
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Происшествия

В Якутии стая собак напала на ребенка

Российская газета 06:15
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Происшествия

В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу

В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Известия 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное