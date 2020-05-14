Финансы
ТАССОбъем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 апреля составлял 12,855 трлн рублей.
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Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей
Комсомольская правда14 мая в 14:35
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
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У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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Коммерсантъ 15 мая в 21:23