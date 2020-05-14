Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле сократился на 449 млрд рублей и на 1 мая составил 12,406 трлн рублей, ликвидная часть составила 7,4% ВВП, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 апреля составлял 12,855 трлн рублей.

Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей

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