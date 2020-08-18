Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ru09:45
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русском10:40
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новости10:24
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ru12:01
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБК10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35

Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости08:00
881

США расширили санкции против Huawei

Huawei была внесена США в черный список компаний в мае 2019 года, так как, по мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование компании используется для шпионажа в пользу КНР.
Коммерсантъвчера в 10:22
5

На Кубани задержали подозреваемого в покушении на убийство школьницы

Следователи Анапы возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего иностранца, которого подозревают в покушении на убийство 12-летней девочки (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
Российская газета14:20
17