Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос
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Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
исследовательского холдинга «Ромир».
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