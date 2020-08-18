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РИА Новости
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалтвчера в 09:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ruвчера в 09:45
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русскомвчера в 10:40
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новостивчера в 10:24
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ruвчера в 12:01
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБКвчера в 10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомостивчера в 08:03
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ruвчера в 07:35

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

В Амурской области в столовой 19 человек заразились сальмонеллёзом

Благовещенск, 19 августа 2020, 03:21 — REGNUM В Благовещенске Амурской области 19 человек заразились сальмонеллёзом после того как употребляли продукцию в «Столовой №1 Копейка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
REGNUM20:21
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Экономисты дали страшные прогнозы на осень: 100 рублей за евро

На прошлой неделе известный ученый-экономист Руслан Гринберг дал в беседе с «МК» безрадостный прогноз: рубль продолжит падать по отношению к мировым валютам, девальвация неизбежна.
Московский Комсомолецвчера в 13:18
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Михаил Мишустин изучил корни ускоренного экономического роста

Премьер поблагодарил руководителей регионов за экономический рывок (рост промпроизводства на Дальнем Востоке в 2,5 раза опережает общероссийский) и сосредоточился на решении наиболее проблемных вопросов несколько отстающей от экономики социальной сферы.
Коммерсантъвчера в 16:14
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