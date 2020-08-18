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РИА Новости
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалтвчера в 09:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ruвчера в 12:01
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русскомвчера в 10:40
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ruвчера в 07:35
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ruвчера в 09:45
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБКвчера в 10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомостивчера в 08:03
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новостивчера в 10:24

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

По версии следствия и гособвинения, Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин совершили его в ноябре прошлого года — тогда в центре Перми был установлен манекен с лицом президента России Владимира Путина и надписями, что он лжец и военный преступник.
В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен
Коммерсантъвчера в 07:35
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Лукашенко заявил о развёртывании войск на западных границах Белоруссии

Минск, 18 августа 2020, 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.
REGNUMвчера в 11:02
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспрессвчера в 16:01

Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости20:15

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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