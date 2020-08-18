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РИА Новости
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

Объем "свободных денег" у россиян за июль вырос сразу на 13,7 процента — до 28,3 тысячи рублей, следует из исследования холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости. Это максимальный показатель с начала года, а для июля — за все время расчета индекса (с 2017-го).В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалтвчера в 09:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ruвчера в 12:01
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ruвчера в 07:35
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новостивчера в 10:24
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ruвчера в 09:45
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБКвчера в 10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомостивчера в 08:03
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русскомвчера в 10:40

МВД Белоруссии обратилось к жителям страны

Министерство внутренних дел Белоруссии в обращении к народу заявило, что сотрудники ведомства разделяют ответственность весь негатив, что во время последних событий в стране пришлось испытать мирным гражданам.
РИА Новостивчера в 10:09
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат17 августа в 10:43
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Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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SpaceX вывела на орбиту еще 58 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту еще 58 спутников Starlink, используемых для развертывания глобального интернета, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX.
Газета.Ruвчера в 11:46
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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Российские ученые создают уникальный биопротез клапана сердца

Как сообщает ToDay News Ufa, кузбасские специалисты в настоящее время ведут разработку первого в мире биопротеза клапана сердца, который будет способен значительно улучшить качество жизни людей, имеющих различные сердечно-сосудистые болезни.
ToDay News Ufaвчера в 11:24
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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