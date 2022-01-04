Из данных Мосбиржи следует, что объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей (26,2 трлн рублей в 2020 году), среднедневной объем торгов - 73 млрд рублей (104,6 млрд рублей в 2020 году).
Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершили работу над проектом перспективной солнечной космической электростанции, предусматривающий передачу энергии по лазерному каналу на Землю и к другим космическим аппаратам.