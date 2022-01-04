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Объем торгов на Мосбирже в 2021 году вырос до 1 квадриллиона рублей

Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил 1,01 квадриллиона руб., говорится в сообщении торговой площадки.
Коммерсантъ
Из данных Мосбиржи следует, что объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей (26,2 трлн рублей в 2020 году), среднедневной объем торгов - 73 млрд рублей (104,6 млрд рублей в 2020 году).
ТАСС
Объем открытых позиций на срочном рынке на конец года увеличился на 41,5% и составил 793,3 млрд рублей.
Финмаркет
Объем торгов на валютном рынке сократился на 6%, до 319,8 трлн рублей.
Финмаркет

Подробнее о событии

Объем торгов на Мосбирже в 2021 году вырос до 1 квадриллиона рублей
Коммерсантъвчера в 11:01
Объем торгов на Мосбирже по итогам 2021 года вырос на 6,6%
ТАССвчера в 10:00
Объем торгов на Мосбирже впервые превысил квадриллион рублей
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Объем торгов на Мосбирже впервые превысил квадриллион рублей
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Объем торгов на Мосбирже в 2021 году превысил 1 квадриллион рублей
Взгляд.рувчера в 10:26
Объем торгов на Московской бирже по итогам 2021 года превысил рекордный квадриллион рублей
ПРАЙМвчера в 10:08
Оборот торгов Мосбиржи на всех рынках вырос за год до 1 квадриллиона рублей
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