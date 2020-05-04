Энергетика
ИзвестияОбъем транзита газа через Украину упал вдвое
«В общем за январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд кубометров», — говорится в сообщении. Данный показатель на 40% меньше среднего значения января-апреля за 2014–2019 годы.
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Политика
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Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
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ТАСС 03:38
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Скорректирован прогноз по эпидемии в России
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Политика
Правительство Украины намерено продлить карантин до 22 мая
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Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
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ТАСС 05:45
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Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
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Экспресс газета вчера в 06:38
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
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RT на русском 00:40
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
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В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
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Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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75 новых больных коронавирусом выявили в Тульской области
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
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В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе
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Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
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