Финансы
TatCenterОбъем валютных вкладов россиян вырос на $ 593 млн
В начале года в иностранной валюте на счетах россиян хранилось $ 96,5 млрд. Однако в январе-апреле вкладчики забрали из банков $ 8,3 млрд. Сейчас вклады выросли на 0,67%.
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с чего всё началось
В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов. Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.РИА Новостивчера в 17:04
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