В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов. Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.

с чего всё началось

В начале года в иностранной валюте на счетах россиян хранилось $ 96,5 млрд. Однако в январе-апреле вкладчики забрали из банков $ 8,3 млрд. Сейчас вклады выросли на 0,67%.

Происшествия В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе. 250

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 179

Авто Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Tiguan X Немецкий автопроизводитель Volkswagen запатентовал в Китае новую модель купе-кроссовера под названием Tiguan X. Об этом 22 июля сообщает «Российская газета». 11

Общество Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро. 688

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 196

Общество Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости. 1

Общество Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу. 12

Автоспорт В Сильверстоуне могут пройти три гонки Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 190

Общество Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. 48

Общество Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз. 168

Шоу-бизнес Суд обязал Дмитрия Шепелева выплатить 7 млн рублей родителям Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев обязан выплатить родителям покойной Жанны Фриске 7 миллионов рублей.

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 32