Финансы
TatCenterОбъем валютных вкладов россиян вырос на $ 593 млн
В начале года в иностранной валюте на счетах россиян хранилось $ 96,5 млрд. Однако в январе-апреле вкладчики забрали из банков $ 8,3 млрд. Сейчас вклады выросли на 0,67%.
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с чего всё началось
В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов. Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.РИА Новостивчера в 17:04
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Происшествия
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UfaTime.ru 13:33
Музыка
The Rolling Stones выпустила ранее неизвестную песню 1974 года
Британская рок-группа The Rolling Stones сделала релиз ранее не выпускавшейся песни Scarlet, записанной в 1974 году.
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В АТОР разъяснили порядок компенсации расходов на отдых в России
Ассоциация туроператоров России (АТОР) объяснила, каким именно образом будут компенсировать расходы на отдых внутри страны.
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Общество
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Музыка
ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году
News.ru 11:33
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Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
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Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
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РБК 02:34
Политика
Трамп направил федеральные силы для борьбы с преступностью в городах
Дополнительные федеральные силы будут направлены в американские города для борьбы с разгулом преступности, заявил президент США Дональд Трамп в среду, 22 июля.
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Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
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Общество
Особое мнение: Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон был гостем программы "Особое мнение". После 19 часов в программе "Особое мнение" уже Кирилл Рогов, политолог.
Эхо Москвы 13:29
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 миллиона рублей
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28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
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Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
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Видеоролик, демонстрирующий игровой процесс ремейка игры Mafia: The City of Lost Heaven слили в Сеть.
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Нурмагомедов высказался об умершем отце
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об умершем отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове.
Lenta.ru 17:55
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Мишустин назвал объем ФНБ к началу 2020 года
Отчет правительства о проделанной работе представил перед депутатами Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Экономика сегодня 03:20
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 13:48
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В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
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Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
"Краснодар" стал бронзовым призером чемпионата России и пробился в квалификацию Лиги чемпионов, ЦСКА начнет следующий сезон в Лиге Европы, а "Спартак" на выезде обыграл "Рубин" Леонида Слуцкого.
Газета.Ru 14:47
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Evo-rus.com 19 июля в 02:16