Финансы

TatCenterTatCenterОбъем валютных вкладов россиян вырос на $ 593 млн

В начале года в иностранной валюте на счетах россиян хранилось $ 96,5 млрд. Однако в январе-апреле вкладчики забрали из банков $ 8,3 млрд. Сейчас вклады выросли на 0,67%.
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с чего всё началось

Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд

В мае россияне начали вновь активно открывать вклады в иностранной валюте - тогда депозиты выросли на 721 миллион долларов. Россияне продолжили возвращать валюту на вклады в банки и в июне - они выросли на 0,67% и на 1 июля составили 89,6 миллиарда долларов.
РИА Новостивчера в 17:04

Подробнее о событии

Россияне продолжили возвращать валюту на вклады второй месяц подряд

Телеканал 360°вчера в 18:36

Россияне бросились пополнять валютные вклады

Рамблер02:47

Россияне пополняют валютные вклады второй месяц подряд

Коммерсантъ00:58

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Версия-Саратов03:28

Россияне продолжают относить валюту обратно в банки

News.ruвчера в 17:57

В России увеличился объём вкладов в иностранной валюте

REGNUMвчера в 17:51

Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд

РИА Новостивчера в 17:04
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Политика

В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Росздравнадзор снова разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М»

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в больницах Москвы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ.
REGNUM 06:22
9
Автоспорт

Хельмут Марко: На месте «Феррари» посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана.
Нева Спорт 06:17
Политика

Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку

RT на русском 06:36
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Общество

Суд арестовал бренды Natura Siberica

Суд арестовал бренды «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica по иску предприятия ООО «Эн+ Рециклинг», которое входило в En+, основанную Олегом Дерипаской, на 4,5 млрд руб, сообщил The Bell.
РБК 07:24
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Футбол

«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину

Интерфакс-Спорт вчера в 08:26
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Происшествия

В центре Москвы нашли тело убитой девушки

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела было найдено вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке.
РИА Новости 05:45
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Игры

Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
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Общество

Глава МЧС России обсудил со свердловским губернатором лесные пожары

ФедералПресс 06:34
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Культура

«Союзмультфильм» работает над мультсериалом про медвежонка Умку

Городовой 05:25
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Экономика

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
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Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов прооперирован после приступа

Культуромания 03:40
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Общество

Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах

Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
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Происшествия

В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России

RT на русском 06:10
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Наука

Две вакцины от коронавируса прошли вторую фазу клинических испытаний

Две аденовирусные вакцины прошли первую и вторую фазу клинических испытаний в Великобритании и Китае.
N+1 вчера в 09:21
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Общество

Госдума приняла закон о воспитательной работе в образовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
РИА Новости 07:12
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Путешествия

Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России

Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
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Футбол

«Химки» примут участие в следующем сезоне РПЛ

Подмосковные "Химки", завоевавшие по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) право на повышение в классе, приняли решение выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.
РИА Новости 06:49
Происшествия

Приемный отец 20 лет насиловал больную раком россиянку

Девушка, испугавшись смерти, призналась своему мужу, что на протяжении 20 лет её насиловал приемный отец, сообщает Telegram-канал Baza.
Рамблер 07:14
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
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Единоборства

Рой Джонс согласился вернуться на ринг ради боя с Тайсоном

РИА Новости 05:54
Политика

Послы ЕС согласовали санкции против России и Китая из-за кибератак

Брюссель, 22 июля 2020, 13:42 — REGNUM Санкции против структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам, согласованы постоянными представителями 27 стран, входящих в Евросоюз.
REGNUM 06:42
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Политика

Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19

Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
РБК 07:30
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Шоу-бизнес

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Evo-rus.com вчера в 06:51
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Происшествия

Выявлено завышение стоимости детсада в Саратове на 2,52 млн рублей

Стоимость объекта, согласно сметной документации, составила 147,19 млн руб. В декабре прошлого года объект был введен в эксплуатацию.
Коммерсантъ Саратов 03:43
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Армия и оружие

Завершились госиспытания нового пистолета-пулемета Калашникова

Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.
Известия 06:31
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Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
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Происшествия

Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась

Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, сообщила в среду РИА Новости руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник.
РИА Новости 07:11
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Происшествия

Дело о ДТП с участием Михаила Ефремова поступило в суд

РБК 06:17
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Происшествия

Под Волгоградом охотник принял товарища за сурка и застрелил его

Волгоград, 22 июля 2020, 13:32 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели 43-летнего охотника в Еланском районе возбуждено в Волгоградской области, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.
REGNUM 06:32
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