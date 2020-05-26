Финансы
АБНРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму наличных долларов
Банки России из-за огромного числа вкладчиков в марте ввезли в страну 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро наличными. Рекордный за шесть лет ввоз наличной валюты в страну связан с пандемией коронавируса и обвалом финансовых рынков.
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Россияне вынули миллиарды долларов из банкоматов: реакция на самоизоляцию
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