Финансы
РИА НовостиРоссийские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка. Так, долларов в страну ввезли 4,95 миллиарда — почти в десять раз больше, чем в феврале.
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В марте этого года россияне сняли со своих счетов рекордную за шесть лет сумму
Эхо Москвывчера в 11:30
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Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Общество
Власти Ростова анонсировали новый этап снятия ограничений
В Ростове анонсировали очередной этап снятия ограничений.
1rnd.ru 02:59
Общество
Роспотребнадзор требует наказать магазины сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 27 мая 2020, 09:09 — REGNUM В Екатеринбурге Роспотребнадзор требует привлечь ООО «Лабиринт-Екатеринург» к административной ответственности за нарушения в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства.
REGNUM 02:09
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Путешествия
В АТОР заявили об отсутствии ясности в сроках возобновления турпоездок
«Пока ясности, кроме санаториев Краснодарского края нет», — сказала Ломидзе.
РБК 06:14
Энергетика
МЭА ожидает рекордного падения инвестиций в энергетику
Международное энергетическое агентство ожидает беспрецедентного падения инвестиций в энергетику в 2020 году.
Вести.Ru 01:09
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Общество
Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге за нарушение санитарных норм
Центральная городская клиническая больница № 1 в Екатеринбурге оштрафована на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм, в том числе использование многоразовых масок и допуск посетителей к пациентам.
ТАСС 02:59
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
Назван срок поставки авиаракет «Бронебойщик» в российскую армию
Москва, 27 мая 2020, 12:56 — REGNUM Поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в армию России запланированы на 2021 год заявил исполнительный директор предприятия — разработчика «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин.
REGNUM 05:56
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Общество
Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты прекратил дело в отношении российской предпринимательницы Елены Батуриной по обвинению в клевете.
Известия 06:27
Политика
Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое
Под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появилась автоматическая отметка, призывающая пользователей проверить факты.
РИА Новости вчера в 18:35
Экономика
Решетников обнаружил в российской экономике признаки оживления
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
REGNUM 05:32
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Кино
Продюсер «Аватара» раскрыл детали сюжета второй части
РИА Новости 06:12
Общество
Дочь писателя Успенского обвинила отца в домашнем насилии
Pravda.Ru вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Бузову заподозрили в связи с экс-депутатом Госдумы
У Ольги Бузовой в начале 2000-х годов с большой долей вероятности был роман с экс-депутатом Государственной думы РФ Алексеем Митрофановым, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 02:06
Армия и оружие
В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
РИА Новости 05:35
Хоккей
Стал известен формат возобновления НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд.
Lenta.ru 06:19
Общество
В Москве изменилась пропускная система
Разрешения можно оформлять вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через SMS на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 02:08
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Здоровье
235 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
На 27 мая в Свердловской области у 4 425 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:50