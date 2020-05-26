Финансы
Газета.RuОбъем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным
В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Банка России.
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Пять причин, почему российские банки держат у себя миллиарды наличных долларов
Комсомольская правда11:05
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Самара, 26 мая 2020, 15:10 — REGNUM Короткое замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в одиннадцати частных жилых домах Самарской области.
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Олимпийский призер Сочи Черноусов сменил спортивное гражданство
Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Илья Черноусов принял решение выступать за другую страну.
Вести.Ru 10:40
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Чертановский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о перестрелке 24 мая на Каширском шоссе — Максима Евлампьева, Вадима Русанова и Германа Титенка.
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Millionaire.ru 11:13
Авто
Объявлены рублевые цены новой Volkswagen Jetta
Российские дилеры Volkswagen объявили старт продаж Volkswagen Jetta седьмой генерации.
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Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Спорт
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Игромания.ру 23 мая в 15:38
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Спорт
Дмитрий Торбинский пожаловался на «сумасшедшие цены» в США
РЕН ТВ вчера в 17:06
Здоровье
Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса
Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.
Интерфакс 08:36
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия вчера в 00:39
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС вчера в 05:51
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Кремль не считает устаревшими поправки к Конституции
Представитель Кремля рассказал, что власть не считает, что ранее разработанные конституционные поправки могут приобрести устаревший характер из-за периода эпидемии COVID-19.
Live24 08:23
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Киберспорт
Анонсирована Warface: Breakout — аналог Counter-Strike и Valorant для PS4 и Xbox One
Игромания.ру 10:34
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный 24 мая в 21:24
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
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Представлен материал с рекордной температурой плавления
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CarsWeek.ru 02:26
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
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Политика
Путин одобрил выдвижение главы Брянской области на второй срок
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Брянской области Александром Богомазом одобрил его выдвижение на новый срок.
Коммерсантъ 09:31
Авто
Составлен ТОП-10 современных маслкаров
Издание «Edmunds.com» составило рейтинг современных маслкаров, куда, кроме американских купе с агрегатами V8, попали немецкие премиум-седаны и один электромобиль.
Тарантас Ньюс 11:13
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Единоборства
Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC
Чемпионат вчера в 03:18
Фигурное катание
Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service вчера в 09:41