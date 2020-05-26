Финансы

Газета.RuГазета.RuОбъем ввезенных в страну наличных долларов оказался рекордным

В марте в связи с пандемией коронавируса и падением финансовых рынков российские банки ввезли в страну рекордные $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Банка России.
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