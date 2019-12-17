Экономика
РБКОбъем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку
По сравнению с октябрем количество выданных кредиток упало на 19,6%, сообщили РБК в НБКИ. Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан.
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