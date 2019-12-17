Экономика

РБКРБКОбъем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

По сравнению с октябрем количество выданных кредиток упало на 19,6%, сообщили РБК в НБКИ. Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку

РБК04:31

Российские банки стали выдавать меньше кредитных карт

News.ru03:59

В России резко сократилось число новых выданных кредиток

Rambler News Service04:08

НБКИ: количество выданных новых кредитных карт сократилось на 30%

Банки.ру03:20

Саратовцы получили почти на 33% меньше кредитных карт. Но не по своей воле

Версия-Саратов04:09

Российские банки резко снизили раздачу кредиток. Петербуржцам за месяц вручили на четверть меньше обычного

Интересант03:56

В Пермском крае выдача кредитных карт упала на 32,5%

Новый компаньон03:15
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн

«Французский финансовый регулятор AMF оштрафовал американское информагентство Bloomberg на €5 млн ($5,5 млн) за публикацию не соответствующего действительности релиза о деятельности строительной компании Vinci в ноябре 2016 года», — отмечает Reuters.
Rambler News Service 00:14
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 15 декабря в 06:01
Технологии

Назван способ кражи персональных данных россиян

Эксперты по инфобезопасности компании Group-IB назвали распространенный способ получения персональных данных россиян.
Lenta.ru 04:26
Общество

Британские молодожены развелись во время свадьбы

Молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж из Великобритании расстались прямо на свадьбе. Это случилось из-за нетрезвого брата жениха.
Русская Планета 00:08
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Происшествия

В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело

В Ленобласти после обысков в коттедже в поселке Химози под Гатчиной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Российская газета 03:35
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика

Встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдет 19 декабря

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.
ТАСС 04:29
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
REGNUM 02:44
Происшествия

В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда

Сообщалось, что двое братьев полицейских — Динар и Ленар Гафиятовы — похитили одинокого жителя Нурлатского района Идриса Садыкова и заставили его работать в Аксубаевском районе на ферме своего отца.
БИЗНЕС Online 04:36
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Авто

Opel возобновила продажи в России

Грузовые фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в начале 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:17
Происшествия

Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову

Известия вчера в 04:11
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Спорт

Metacritic назвал десять худших игр 2019 года

News.ru 03:03
Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Радио Sputnik вчера в 09:21
Общество

Власти Москвы выбрали регионы для вывоза столичного мусора

Власти Москвы разработали новую схему вывоза мусоры из столицы. Соответствующий проект опубликован на сайте мэрии.
Газета.Ru вчера в 04:14
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Футбол

В Китае заблокировали соцсети Озила и распустили фан-клуб

Как сообщает The Telegraph, в стране заблокированы все социальные сети футболиста, а также был распущен фан-клуб под названием «М10», в котором насчитывалось свыше 30 тысяч человек.
Евро-футбол.ру 04:00
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова оскорбила чувства верующих

В личном блоге в Instagram Ксении Собчак появилось фото, на котором она позирует в головном уборе, украшенном двухглавым орлом, выполненным из драгоценных камней.
Uznayvse.ru 04:36
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Солидарность вчера в 04:46
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
Происшествия

В Турции арестовали более 170 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 171 человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 17 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 04:03
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное