Экономика
Красная веснаВ России зафиксировано снижение выдачи кредитных карт на 30%
В России сократилось на 30,1% количество новых кредитных карт, выданных в ноябре текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 17 декабря, опубликованном на сайте организации.
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Общество
Путин ввел новый налог в регионах страны
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Экономика
Центробанк намерен ужесточить процедуру выдачи ипотеки
В России могут ужесточить для банков правила выдачи ипотеки, соответствующие меры содержатся в докладе Центрального банка, подготовленного для обсуждения участниками рынка.
Происшествия
У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции
Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя
В Астраханской области при выполнении планового полета экстренно сел самолет Ту-22, сообщили в Минобороны.
Авто
Автомобили Jeep стали доступны в России по подписке
Происшествия
Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»
Стоимость партии могла бы составить до 6 млрд рублей, сообщает 17 декабря пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Происшествия
Главу депутатской фракции задержали за убийство
Фото: admpereslavl.ru В Переславле ‑ Залесском задержали главу фракции от "Единой России" в городской думе Владимира Корнилова.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Политика
Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Общество
Большинство россиян хорошо относятся к США и ЕС
В уходящем году граждане России стали лучше относиться к Америке и Европейскому союзу.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.
Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Холла в «Аризону»
Драфт-пик третьего раунда 2021 год станет вторым, если «Аризона» выиграет раунд плей-офф или переподпишет контракт с Холлом.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону итоги нормандского саммита
Путин и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили итоги "нормандского саммита".
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Происшествия
В Кировской области участковый пожаловался в полицию на жену за побои
В Кировской области участковый уполномоченный написал заявление в полицию об избиении его женой - стажером одного из подразделений ОВД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в пресс-службу управления МВД по региону.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»
Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».