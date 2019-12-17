Экономика

Красная веснаКрасная веснаВ России зафиксировано снижение выдачи кредитных карт на 30%

В России сократилось на 30,1% количество новых кредитных карт, выданных в ноябре текущего года по сравнению с тем же месяцем прошлого года, об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ) 17 декабря, опубликованном на сайте организации.
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