Экономика
Piter.tvОбъем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года
Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.
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Шоу-бизнес
Модель Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по террористам в зоне деэскалации в Идлибе, прорвавшимся вглубь сирийской территории в результате атаки.
Общество
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Политика
Грузия обвинила Россию в причастности к кибератакам на сайты страны
Россия совершила масштабную кибератаку на сайты правительства страны, а также коммерческие сайты.
Общество
СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки на ₽4 млн
Бывший помощник вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки туристическими путевками общей стоимостью 4 млн руб.
Общество
Суд признал законным арест замглавы Генштаба Арсланова
Второй западный окружной военный суд признал законным арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Культура
Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов «Христа ради»
Режиссер Владимир Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой помочь ему снять фильм о встрече Наполеона и Александра I. Для этого, по словам режиссера, нужно 800 миллионов.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Политика
Конструкторы власти: как поправки в Конституцию меняют роль президента
Обсуждение поправок сопровождается спорами относительно переделки преамбулы и включения в нее «пожеланий» (от упоминания Бога до переименования президента в Верховного правителя), которые не удается вставить в защищенные от правки первые две главы Конституции.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Космос
Луна Сатурна не прошла симуляцию на наличие жизни
Политика
Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику
Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве ФСО применять боевую технику, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Кино
Названа дата выхода последних «Звездных войн»
Отмечается, что оба издания будут дополнены бонусным контентом и документальным фильмом о съемках.
Футбол
Холанд первым сыграет за два разных клуба в одном сезоне ЛЧ
Холанд станет первым футболистом, который сыграет в одном сезоне Лиги чемпионов за два разных клуба.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Елена Сафонова стала популярна в стране благодаря своей главной роли в «Зимней вишне».
Финансы
Силуанов допустил снижение средней ставки по ипотеке до 8%
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что процентные ставки по ипотеке будут снижены до 8% к концу 2020 года.
Шоу-бизнес
Жена Бибера переборщила с противозачаточными
Жена Бибера переборщила с противозачаточными Хейли Бибер (Болдуин) призналась, что безответственно подошла к своему здоровью, принимая противозачаточные таблетки.
Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Общество
Эллисон: «Мерседес» уверен, что наша система отвечает всем требованиям
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон впервые официально прокомментировал использование немецкой командой новой системы рулевого управления, которая позволяет менять схождение передних колёс.
Культура
Сазыкина разоблачила Апполонова: ДНК-скандал – пиар юбилея «Иванушек»
Продюсер Олеся Сазыкина, которая утверждает, что 6 лет назад родила сына от солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова, призналась Sobesednik.ru, что скандал в эфире ток-шоу «Пусть говорят» был всего лишь спектаклем, который обе стороны разыграли ради денег и пиара.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Футбол