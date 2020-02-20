Экономика

Piter.tvPiter.tvОбъем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года

Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.
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Объем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года

Piter.tv09:55

В 2019 году банки выдали ипотечных кредитов почти на 3 трлн рублей

News.ru05:00

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Lenta.ru07:58

В России снижается объем выдачи ипотечных кредитов

ГЛАС.RU06:51

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК05:36

Россияне станут чаще влезать в ипотеку. Квартиры будут только дороже

Телеканал 360°08:36

Объем выдачи ипотеки в Ростовской области в 2019г снизился на 6%

Интерфакс - Россиявчера в 10:16
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Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Политика

Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Вести.Ru 10:53
Происшествия

Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика

РИА Новости 07:49
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Экономика

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Московский Комсомолец 10:18
Армия и оружие

Американцев впечатлил фрегат «Адмирал Касатонов»

Как передает издание Ваlтпеws, информация о том, что российский фрегат "Адмирал Касатонов" будет передан Военно-морскому флоту Российской Федерации уже в апреле 2020 года, не осталась без внимания у американцев.
Политическая Экспертиза 03:56
Происшествия

В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
РИА Новости 11:25
Общество

Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях.
Lenta.ru 18 февраля в 12:33
Армия и оружие

ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Газета.Ru 03:32
Технологии

Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10

Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
3DNews 08:30
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
РБК 11:50
Экономика

Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей

В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.
Ведомости вчера в 07:48
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Ведомости 04:49
Общество

Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Коммерсантъ 10:45
Происшествия

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:01
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru 01:49
Армия и оружие

Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
РЕН ТВ 11:11
Происшествия

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
РИА Новости 11:09
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Хоккей

Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» до конца карьеры

REGNUM 06:19
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