Экономика
Piter.tvОбъем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года
Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.
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Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
Политика
Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.
Происшествия
В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве
СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
Общество
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
Происшествия
В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек
Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Экономика
Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Армия и оружие
Американцев впечатлил фрегат «Адмирал Касатонов»
Как передает издание Ваlтпеws, информация о том, что российский фрегат "Адмирал Касатонов" будет передан Военно-морскому флоту Российской Федерации уже в апреле 2020 года, не осталась без внимания у американцев.
Происшествия
В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину
В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
Общество
Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях.
Армия и оружие
ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо
ВС Сирии ударила там по силам противника в Кафр-Нуране и Такаде.
Технологии
Microsoft улучшает работу с драйверами в Windows 10
Компания Microsoft продолжает улучшать систему обновлений в Windows 10.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Экономика
Мошенники в прошлом году украли у клиентов банков 6,4 млрд рублей
В 2019 г. мошенники провели около 577 000 операций с использованием электронных средств платежа без согласия клиентов банков – физических и юридических лиц.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Компания L Brands продаст частной акционерной компании Sycamore Partners контроль над брендом нижнего белья Victoria’s Secret, который оценили в $1,1 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Происшествия
Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая
Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов
Армия и оружие
Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot
Представитель Министерства обороны Турции опроверг сообщение агентства Bloomberg о запросе Анкары в адрес США о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Происшествия
В Казани задержали трех участников экстремистской организации
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.