Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.

Объем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года

Общество Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса 16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Политика Кризис медицины на Украине стал фактором протеста Автобусы с украинцами, вернувшимися на родину, которых доставили в Полтавскую область для прохождения двухнедельного карантина в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары", местные жители забрасывали камнями.

Политика Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Автоспорт В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов В Барселоне стартовал третий день предсезонных тестов «Формулы-1». В этом году количество тестовых дней было сокращено с восьми до шести.

Авто Maserati готовит новый кроссовер Как сообщает итальянский автопроизводитель, в 2020 году будут представлены гибридная версия седана Maserati Ghibli, а также полностью новый спорткар и новый кроссовер — никакой информации об этих моделях пока нет.

Шоу-бизнес У Дмитрия Шепелева в Минске осталась бывшая жена Со своей будущей женой Анной Старцевой, как сообщает «Комсомольская правда», телеведущий познакомился в конце девяностых, когда работал на минском ТВ и входил в состав команды телешоу «5х5».

Общество Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия» Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.

Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Кино 70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.

Происшествия Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.