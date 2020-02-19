Экономика
Piter.tvОбъем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года
Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.
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Объем выдачи ипотеки в Ростовской области в 2019г снизился на 6%
Интерфакс - Россия19 февраля в 10:16
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