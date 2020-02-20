Экономика
Piter.tvОбъем выданных ипотечных кредитов снизился за четыре года
Объем выданных ипотечных кредитов впервые снизился за последние четыре года. В 2019 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 2,8 трлн рублей. По сравнению с 2018 годом этот показатель снизился на 14%, в денежном на 5%. В прошлом году темп прироста замедлился до 17%.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Харьков прибыл самолет с гражданами, эвакуированными из китайского Уханя.
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Фото постаревшего Сукачева за ужином на заправке удивило поклонников
Постаревший рок-музыкант удивил и растрогал подписчиков, однако большая часть пользователей выразили уверенность, что Сукачев «хорошо выглядит» в свои 60 лет.
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Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
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Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" на своем поле нанесли поражение португальской "Бенфике" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Общество
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С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Общество
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В декабре 2019 года S7 сообщила, что Госдеп США разрешил перебазирование "Морского старта" в Россию.
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Французская компания Peugeot презентовала абсолютно новый пикап Landtrek.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
Хоккей
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Премьер-министр Украины вылетел в бунтующий поселок Новые Санжары
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук срочно вылетел в Полтавскую область.
Происшествия
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Общество
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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому расширяется программа материнского капитала.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Здоровье
Учёные прогнозируют эпидемию коронавируса в России
Лукашев отметил, что коронавирус не исчезнет сам собой, поэтому стоит ждать масштабную эпидемию.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Футбол
«Тоттенхэм» Моуринью дома проиграл «Лейпцигу»
«Лейпциг» бьётся с «Баварией» за золото Бундеслиги, «Тоттенхэм» цепляется за зону Лиги чемпионов.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
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Интернет
«ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.