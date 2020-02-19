Экономика

РБКРБКОбъем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

По сравнению с 2018 годом в количественном выражении снижение составило 14%, а в денежном — 5%. Как следует из отчета, в прошлом году объем выдачи ипотечных кредитов снизился впервые за четыре года.
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