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Общество Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена. 1

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