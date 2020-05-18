Экономика

ПРАЙМПРАЙМОбъем выданных потребкредитов в России в апреле упал вдвое

Объем выданных в России потребительских кредитов в апреле упал вдвое в годовом выражении, до 215 миллиардов рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По предварительным данным ОКБ, банки в апреле выдали 661 тысячу нецелевых потребительских кредитов.
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В России вдвое упал объем выданных потребкредитов

Росбалт18 мая в 08:52

Исследование: число выданных потребкредитов в Томской области упало на 52%

vtomske.ru17 мая в 22:00

Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование

Ведомости18 мая в 06:24

ОКБ: банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Вести.Ru18 мая в 05:04

ОКБ: выдачи потребительских кредитов в апреле упали в два раза

Банки.ру18 мая в 03:56

Эксперт пояснил, почему банки стали реже выдавать кредиты

Pravda.Ru18 мая в 08:27

У кредитов не выдался апрель

Коммерсантъ17 мая в 18:28
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

В Петербурге запретили прощания с умершими

В Петербурге с 12 мая запретили прощальные церемонии с умершими независимо от причины смерти.
Shraibikus News вчера в 09:10
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Авто

Hyundai Santa Fe получит новый стильный салон

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Santa Fe получит стильный интерьер.
Car.ru вчера в 10:40
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Энергетика

Турции оказался не нужен российский газ

Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
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Общество

Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время

Как изменится ЕГЭ в 2020 году "Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", - сказала Голикова, напомнив, что Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена.
Будущее России. Национальные проекты 04:26
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Общество

Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Globallookpress Российский премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее выздоровел после лечения от COVID-19, рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
РЕН ТВ 05:27
Происшествия

В Оренбургской области главу района задержали при получении взятки

Сотрудники полиции совместно с силовиками из управления ФСБ по Оренбургской области задержали главу муниципального района при получении взятки в размере 200 тысяч рублей у предпринимателя за покровительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 05:30
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Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru 18 мая в 05:20
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
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Происшествия

Томский СК проверит полицейских, скрутивших человека без маски

Полиция уже прокомментировала инцидент. По данным ведомства, человек обматерил сотрудников полиции и отказался посетить отдел полиции.
Тайга.инфо 05:16
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
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Общество

Собянин оценил возможность скорого открытия парикмахерских в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе на телеканале «Россия 1» 19 мая оценил возможность скорого открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
Известия вчера в 17:49
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке

На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
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Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Космос

Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными

Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск вчера в 06:15
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Политика

Зеленский допустил возможность выдвижения на второй президентский срок

Позже, отвечая на вопрос другого журналиста о втором сроке, Владимир Зеленский сказал, что подумает об этом в том случае, если будет поддержка народа Украины.
Коммерсантъ 05:16
Здоровье

Еще две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области

Две смерти от коронавируса подтверждены в Ивановской области за сутки.
Ивтелерадио вчера в 04:26
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
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Общество

YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»

Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
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Здоровье

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
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Политика

Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США

Палестина разрывает все соглашения с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, сообщает местное новостное агентство WAFA со ссылкой на речь палестинского лидера Махмуда Аббаса.
Газета.Ru вчера в 16:31
83
Общество

Венесуэла потребовала от Англии свое золото

Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса.
Lenta.ru 05:01
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Происшествия

Пятерых коронавирусных больных из Десногорска перевели в Москву

Пятерых выявленных заражённых коронавирусом в Десногорске перевели в медицинские учреждения Москвы.
О чем говорит Смоленск 05:38
Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
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Политика

Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным по Донбассу

Ранее в мае депутат Рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина сообщила, что Зеленский сменил принятую прежним руководством страны стратегию разрешения войны в Донбассе.
РБК 05:15
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Общество

В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса

По одному случаю выявлено в поселке Хийтола Лахденпохского района, в дачном кооперативе "Северные просторы" Прионежского района, в поселке Хийденсельга Питкярантского района и в Суоярви.
Столица на Онего 01:54
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