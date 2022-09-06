ВедомостиОбъем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублейВ августе российские банки выдали физлицам кредитов на 1,1 трлн руб., сообщили в аналитическом агентстве Frank RG.ВедомостиТогда объем предоставленных займов составил 1,095 трлн рублей.Газета.RuВ прошлом году выдачи розничных кредитов били рекорды: с марта по декабрь банки стабильно выдавали физлицам более 1 трлн рублей, объем выдач варьировался от 1,2 трлн рублей до почти 1,4 трлн рублей.Frank MediaСредний чек ипотеки за месяц снизился на 2,8% до 3,7 млн рублей.Frank MediaЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВFrank MediaГазета.RuDP.RUРБКInfinicaЭкономика сегодняАргументы и ФактыНародные новостиSnob.ruФАНДума ТВПодробнее о событииFrank RG: в августе объем выдачи кредитов в банках в России вырос на 28% до 1,1 трлн рубLenta.ru12:21Выдачи розничных кредитов вернулись на февральский уровеньFrank Media10:00Самое цитируемоеFrank RG: банки впервые с февраля выдали розничных кредитов более чем на 1 трлн рубРБК10:00Frank RG: Банки РФ выдали в августе кредитов более чем на 1 трлн рублейРоссийская газета11:37В августе банки выдали максимальный объем розничных кредитов с начала годаКоммерсантъ10:55Российские банки выдали кредитов более чем на 1 трлн рублей впервые с февраляГазета.Ru10:44Кредитование физлиц в России впервые с февраля достигло объемов до «спецоперации»Forbes10:18Объем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублейВедомости12:10Показать ещёОценить195Поделиться