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Объем выданных россиянам кредитов в августе превысил 1 трлн рублей

В августе российские банки выдали физлицам кредитов на 1,1 трлн руб., сообщили
 в аналитическом агентстве Frank RG.
Ведомости
Тогда объем предоставленных займов составил 1,095 трлн рублей.
Газета.Ru
В прошлом году выдачи розничных кредитов били рекорды: с марта по декабрь банки стабильно выдавали физлицам более 1 трлн рублей, объем выдач варьировался от 1,2 трлн рублей до почти 1,4 трлн рублей.
Frank Media
Средний чек ипотеки за месяц снизился на 2,8% до 3,7 млн рублей.
Frank Media

Подробнее о событии

Frank RG: в августе объем выдачи кредитов в банках в России вырос на 28% до 1,1 трлн руб
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