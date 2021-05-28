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Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей

Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным.В источнике
Ruposters.ru
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Росбалт
TatCenter
Московский Комсомолец
РИА Новости
Znak.com
Известия
Телеканал 360°

С чего всё началось

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн рублей

Долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9% - до исторического максимума в 10,05 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Банк России публикует данную статистику с января 2018 года.
РИА Новости06:21

Подробнее о событии

Средний срок выплаты ипотеки достиг максимума в России

Телеканал 360°11:54

Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 триллионов рублей

Дождь13:51

Объем задолженности россиян по ипотеке превысил 10 трлн рублей

Ведомости13:21

Задолженность россиян по ипотеке превысила 10 трлн рублей

Московский Комсомолец14:34

Средний срок по выданной ипотеке в России обновил максимум

ТАСС10:43

Задолженность россиян по ипотеке первысила 10 трлн рублей

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Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн рублей

РИА Новости06:21
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3DNews13:12

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LiveResult.Ru08:27