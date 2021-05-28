Вчера ЦБ сообщил, что к 1 апреля текущего года уровень долговой нагрузки россиян обновил исторический максимум, достигнув 11,9%. К той же дате 2020 г. показатель составлял 10,9% и на тот момент был рекордным.

С чего всё началось Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 трлн рублей Долги россиян по ипотеке по итогам апреля выросли на 2,9% - до исторического максимума в 10,05 триллиона рублей, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Банк России публикует данную статистику с января 2018 года. РИА Новости 06:21