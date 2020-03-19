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RT на русскомГенконсул заявил о росте объёма грузоперевозок между Россией и КНР
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Объем грузоперевозок между Россией и Китаем растет, несмотря на коронавирус
Московский Комсомолец00:54
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