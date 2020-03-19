Общество

RT на русскомRT на русскомГенконсул заявил о росте объёма грузоперевозок между Россией и КНР

Генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков заявил, что объёмы грузоперевозок между Россией и Китаем возрастают, несмотря на пандемию коронавируса.
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Генконсул заявил о росте объёма грузоперевозок между Россией и КНР

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