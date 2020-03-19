Общество
Экономика сегодняОбъемы грузоперевозок между РФ и Китаем растут на фоне пандемии
Пандемия коронавируса не оказывает негативное влияние на торговые отношения России и Китая. Объемы грузоперевозок между странами растут, несмотря на ситуацию с распространением инфекции, заявил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
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ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости, Анна Раткогло. Объемы грузоперевозок между Россией и Китаем постепенно возрастают, несмотря на пандемию COVID-19, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.РИА Новости00:38
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Объем грузоперевозок между Россией и Китаем растет, несмотря на коронавирус
Московский Комсомолец00:54
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