Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняОбъемы грузоперевозок между РФ и Китаем растут на фоне пандемии

Пандемия коронавируса не оказывает негативное влияние на торговые отношения России и Китая. Объемы грузоперевозок между странами растут, несмотря на ситуацию с распространением инфекции, заявил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
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Генконсул заявил о росте объёма грузоперевозок между Россией и КНР

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Объем грузоперевозок между РФ и КНР растет, несмотря на пандемию

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Объем грузоперевозок между Россией и Китаем растет, несмотря на коронавирус

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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 11:26, Ашберн
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