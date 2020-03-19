Пандемия коронавируса не оказывает негативное влияние на торговые отношения России и Китая. Объемы грузоперевозок между странами растут, несмотря на ситуацию с распространением инфекции, заявил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

Объемы грузоперевозок между РФ и Китаем растут на фоне пандемии

Экономика Совет директоров Альфа-банка одобрил покупку до 10% ТМК и Polymetal Совет директоров Альфа-банка 19 марта одобрил участие банка в капитале золотодобывающей Polymetal Александра Несиса и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского с долей не более 10% акций в каждой из компаний.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Общество Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.

Общество Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.

Общество В России еще 52 человека заразились коронавирусом В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.

Авто Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера Компания Nissan получила патент в России на товарный знак Ariya — пятиместный электрический кроссовер марки, который должен встать на конвейер в ближайшие годы.

Энергетика Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.

Общество В «Шереметьево» закрываются два терминала Москва, 19 марта 2020, 15:40 — REGNUM Два терминала московского международного аэропорта «Шереметьево» уже с завтрашнего дня, 20 марта, перестанут обслуживать рейсы на прилёт и вылет.

Общество В США решили раздать гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса В США решили раздать взрослым гражданам по 1000 долларов (больше 80 тысяч рублей) и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка из-за коронавируса в течение трех недель.