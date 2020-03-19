Общество
Экономика сегодняОбъемы грузоперевозок между РФ и Китаем растут на фоне пандемии
Пандемия коронавируса не оказывает негативное влияние на торговые отношения России и Китая. Объемы грузоперевозок между странами растут, несмотря на ситуацию с распространением инфекции, заявил генконсул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
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Объем грузоперевозок между Россией и Китаем растет, несмотря на коронавирус
Московский Комсомолец00:54
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Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Экономика
Совет директоров Альфа-банка одобрил покупку до 10% ТМК и Polymetal
Совет директоров Альфа-банка 19 марта одобрил участие банка в капитале золотодобывающей Polymetal Александра Несиса и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского с долей не более 10% акций в каждой из компаний.
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Финансы
Банк Англии снизил ставку до 0,1%
Банк Англии снизил ставку до 0,1% - регулятор.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
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Россия расширит ответный черный список в отношении представителей ЕС
Российская Федерация расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза (ЕС).
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Шоу-бизнес
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Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
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Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199
"В России за последние сутки подтверждено 52 случая заражения новым коронавирусом у россиян в 23 регионах страны", - указывается в сообщении.
Общество
Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом
Сделан первый снимок коронавируса под микроскопом, передает ОТР.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ
Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Авто
Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера
Компания Nissan получила патент в России на товарный знак Ariya — пятиместный электрический кроссовер марки, который должен встать на конвейер в ближайшие годы.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Энергетика
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин
Путина удивил рост цен на 92-й бензин на 10,44%, что в два раза выше инфляции. Президент напомнил, что стоимость нефти упала.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Культура
Сочинский курорт «Роза Хутор» вложит деньги в мультфильм «Ну, погоди»
Общество
В «Шереметьево» закрываются два терминала
Москва, 19 марта 2020, 15:40 — REGNUM Два терминала московского международного аэропорта «Шереметьево» уже с завтрашнего дня, 20 марта, перестанут обслуживать рейсы на прилёт и вылет.
Общество
В США решили раздать гражданам по 1000 долларов из-за коронавируса
В США решили раздать взрослым гражданам по 1000 долларов (больше 80 тысяч рублей) и по 500 долларов (более 40 тысяч рублей) на ребенка из-за коронавируса в течение трех недель.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Наука
Пожилые люди оказались склонны неверно оценивать вероятный срок своей жизни
Пожилых людей опрашивали в 2004 и 2015 годах: они делали субъективные предположения о том, сколько лет им осталось прожить.