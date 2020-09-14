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Российская газета
Российская газета

Объемы ипотеки в августе оказались рекордными за всю историю рынка

Российская ипотека поставила новый рекорд - в августе, по данным ДОМ.РФ, месячный объем выданных кредитов стал максимальным за всю историю отечественного ипотечного рынка. За последний месяц лета в России было выдано 148 тысяч ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей.В источнике
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RT на русском

Экономист оценил ситуацию с ипотекой в России

RT на русскомвчера в 14:00
ИА Красная Весна

Эксперты объяснили рекордное число ипотечных кредитов

ИА Красная Веснавчера в 14:43
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомостивчера в 17:19
РИА Новости

Глава «Инграда» Павел Поселёнов сообщил о продаже жилья на 8,8 млрд руб

РИА Новостивчера в 12:07
РБК

Сумма ипотечных кредитов в августе достигла абсолютного максимума

РБКвчера в 03:19
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолецвчера в 18:16
Газета.Ru

Выдача ипотечных кредитов в августе достигла исторического максисмума

Газета.Ruвчера в 12:42

Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге, а также отметил, что "будет более чем достаточно", если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.
РИА Новости17:27
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ДНР выдвинула Украине условие для обмена пленными

Никонорова отметила, что в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) делегации ДНР сложно добиться от представителей Украины «каких-либо внятных шагов по реальной подготовке обмена не на словах, а на деле».
Lenta.ruвчера в 13:32

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новостивчера в 14:40
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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.
Игромания.рувчера в 07:39
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на прошедших в понедельник переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вопрос российских военных баз в Белоруссии не обсуждался.
РБКвчера в 14:39
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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