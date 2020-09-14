Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге, а также отметил, что "будет более чем достаточно", если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.