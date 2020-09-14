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РИА Новости
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".В источнике
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Телеканал 360°

Объем выдачи ипотеки жителям России вырос почти на 60%

Телеканал 360°04:54
ИА Красная Весна

В России выдали рекордный объем ипотечных кредитов

ИА Красная Весна05:43
Московский Комсомолец

Россияне в августе взяли рекордное число ипотечных кредитов

Московский Комсомолец18:16
РБК

Сумма выданных за месяц ипотечных кредитов достигла абсолютного максимума

РБК03:19
РИА Новости

Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

РИА Новости03:01
Lenta.ru

Россияне установили абсолютный ипотечный рекорд

Lenta.ru04:15
Ведомости

Ипотека в августе установила новый рекорд

Ведомости17:19

Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру

Москва, 14 сентября 2020, 11:37 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена в скором времени подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный приговор.
Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру
REGNUM04:37
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Представитель Зеленского объяснил отказ Украины поставлять воду в Крым

Ранее официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел подчеркнула, что вопрос обеспечения Республики Крым питьевой водой касается не только России, но также и Украины.
iReactorвчера в 13:56
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
1,3K

В Тюменской области явка избирателей 13 сентября составила более 34,7%

В целом по Тюменской области явка избирателей в единый день голосования, 13 сентября, составила более 34,7%. Об этом сообщил на пресс-конференции Игорь Халин, председатель областной избирательной комиссии.
АиФ Тюмень04:45
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Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости04:51
1,4K

В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости05:11
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Россия и Индия создадут способную уничтожить самолёты AWACS ракету

«Проект крылатой ракеты «Брамос» «воздух — воздух» для уничтожения воздушных целей типа самолётов AWACS утверждён, окончание работ для проведения первого пуска запланировано на 2024 год», — цитирует его РИА Новости.
REGNUM01:41
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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